Пабло: Начинается новый цикл в моей карьере. Спасибо «Локомотиву» за доверие

Бразильский защитник Пабло, перешедший из «Бордо» в «Локомотив», поблагодарил российский клуб за оказанное доверие.

«Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! Спасибо «Локомотиву» за ваше доверие и поддержку в моей работе! Движемся вперед к новым достижениям! Отец Небесный чудесен», - написал футболист на русском языке в твиттере.

Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! 🙏

Спасибо @fclokomotiv за ваше доверие и поддержку в моей работе!

Движемся вперёд к новым достижениям!!!

Отец Небесный чудесен 🙏🏽 pic.twitter.com/eZ0WjB3Wep — Pablo Castro (@pablocastro91) January 16, 2021

Напомним, Пабло выступал за «Бордо» с 2015 года. В текущем сезоне он провел за французский клуб 13 матчей и забил один гол. В 2018 году защитник дважды сыграл за сборную Бразилии.