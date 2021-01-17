Поль Погба: Матч против «Ливерпуля» станет настоящей битвой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от матча 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«В «МЮ» тебя постоянно ожидают большие матчи, но этот - настоящая битва, и мы об этом знаем. Нам нужно сохранять спокойствие и не терять концентрацию», - приводит слова Погба пресс-служба клуба.

Напомним, после 17 туров в активе «Манчестер Юнайтед» 36 очков. У «Ливерпуля» на три очка меньше. «Красные дьяволы» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, мерсисайдцы расположились на третьей позиции. На второй строчке находится «Лестер», набравший 35 очков в 18 играх.