Поль Погба: Матч против «Ливерпуля» станет настоящей битвой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от матча 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«В «МЮ» тебя постоянно ожидают большие матчи, но этот - настоящая битва, и мы об этом знаем. Нам нужно сохранять спокойствие и не терять концентрацию», - приводит слова Погба пресс-служба клуба.

