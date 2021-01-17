Антонио Конте: «Ювентус» является ориентиром для всех команд Серии А

Отметим, что встреча состоится сегодня, 17 января, в 22:45 мск.

– Нас ждет игра между двумя командами, ведущих борьбу за что-то важное в этом сезоне. Безусловно, сейчас «Ювентус» является ориентиром для всех итальянских команд, поскольку в последние годы туринцы доминировали в Серии А.

Фаворита встречи назвать не решусь, но думаю, что нам необходимо с уважением отнестись к сопернику. Моя команда сократила отставание от них в прошлом году. Теперь есть надежда на то, что мы сможем это сделать и сейчас, – цитирует Конте портал Goal.

На данный момент миланский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков. Что касается «Ювентуса», то «бьянконери» идут на четвертой строчке, имея в своем активе 33 очка.