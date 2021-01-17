Крамаренко назначен тренером вратарей ЦСКА

Дмитрий Крамаренко вошел в тренерский штаб ЦСКА.
Как сообщает пресс-служба армейцев, 46-летний специалист будет работать тренером вратарей. Бывший голкипер отправится вместе с командой на зимние сборы в Кампоамор 17 января.
Дмитрий Крамаренко вошел в тренерский штаб #ЦСКА. С возвращением в армейский клуб, Дмитрий Сергеевич! 🔴🔵 https://t.co/8HU8Dgf28A pic.twitter.com/16SPn0Pg5V— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2021
Напомним, в качестве футболиста Крамаренко выступал за такие команды, как «Динамо», «Спартак» (Владикавказ), «Ахмат» и многие другие. С 2002 по 2004 год Дмитрий защищал цвета ЦСКА, сыграв за команду четыре матча.