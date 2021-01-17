«Милан» подпишет контракт с Манджукичем до конца текущего сезона

Бывший нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич в ближайшее время станет игроком другого итальянского клуба – «Милана».

По информации журналиста Николо Скиры, в данный момент «россонери» ждут разрешения от владельцев команды на завершение сделки с 34-летним хорватом. Отмечается, что футболист подпишет контракт до конца сезона-2020/21.

Ранее игрок отказался от продолжения карьеры в чемпионате России – форвардом интересовались «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.

Напомним, что Манджукич пребывает в статусе свободного агента с июля 2020 года после того, как он покинул катарский «Аль-Духаиль». До этого он на протяжении четырех лет защищал цвета «Ювентус», сыграв 162 матча, в которых забил 44 гола и сделал 17 результативных передач.