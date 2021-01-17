Роджерс – о победе над «Саутгемптоном»: В начале игры мы строго придерживались социальной дистанции

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс оценил победу своей команды над «Саутгемптоном» (2:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что в составе «лис» голы забили атакующие полузащитники Джеймс Мэддисон (37-я минута) и Харви Барнс (90+5).

– Мы одержали отличную победу над хорошим соперником. В начале встречи мы играл слишком пассивно, строго придерживались социального дистанцирования и не боролись против них. Однако моей команде удалось забить блестящий гол после продолжительных атак с нашей стороны. Затем мы провели отличный второй тайм и должны были забить больше, чем один гол. Барнс вновь продемонстрировал свои умения результативно завершать атаки, – цитирует Роджерса BBC.

«Лестер» набрал 35 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 29 очками идет на восьмой строчке.