«Реал» может летом подписать полузащитника «Шахтера» Тете

Фланговый полузащитник «Шахтера» Тете входит в сферу интересов «Реала».

Согласно информации Todofichajes, руководство мадридского клуба впечатлено игрой 20-летнего бразильца в очных встречах в рамках группового этапа Лиги чемпионов – в двух матчах футболист отметился одним голом и одним ассистом. Напомним, донецкий клуб одержал две победы над подопечными Зинедина Зидана.

Тем самым «сливочные» внести хавбека в свой список возможных приобретений в летнее трансферное окно.

Также в шорт-лист испанцев входят форварды Эрлинг Холанд («Боруссия Д») и Лаутаро Мартинес («Интер»).

Тете выступает за «Шахтер» с февраля 2019 года. В общей сложности он принял участие в 63 матчах, забил 15 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2023-го.