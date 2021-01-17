Андре Виллаш-Боаш: Клубы АПЛ интересуются Сансоном

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш рассказал об интересе к полузащитнику Моргану Сансону со стороны команд АПЛ.

«Трансферное окно открыто, а Сансон - игрок, которого высоко ценят в Англии. Официально мы не получали никаких предложений, но интерес есть. Клубы АПЛ наблюдают за ним. Не исключено, что Морган покинет нашу команду», - цитирует португальца Goal.com.

Сансон является воспитанником клуба «Ле-Ман». За «Марсель» он выступает с января 2017 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел в составе клуба 18 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.