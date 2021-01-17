Два футболиста «Милана» заразились коронавирусом

Два футболиста «Милана» сдали положительные тесты на коронавирус.
Пресс-служба клуба сообщает, что заболевание выявлено у защитника Тео Эрнандеза и хавбека Хакана Чалханоглу. Футболисты помещены на домашний карантин.
Comunicato Ufficiale: Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández 👉🏻 https://t.co/NmG3ZHkGjj#SempreMilan pic.twitter.com/QOVTL6yQEV— AC Milan (@acmilan) January 17, 2021
Напомним, миланцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 17 матчах 40 очков. В понедельник красно-черные сыграют в гостях против «Кальяри».