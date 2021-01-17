Бистрович не полетел на сборы с ЦСКА и может покинуть команду

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович не полетел с командой на первый тренировочный сбор в Испанию, сообщает пресс-служба клуба.

«Полузащитник Кристиян Бистрович не полетел в Испанию в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды», - говорится в заявлении пресс-службы армейцев в твиттере.

Полузащитник Кристиян Бистрович 🇭🇷 не полетел в Испанию в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды #Кампоамор2021🇪🇸 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2021

Напомним, Бистрович перешел в ЦСКА из «Славена» в январе 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 20 матчей и забил три гола. Контракт 22-летнего хорвата рассчитан до июня 2025 года.