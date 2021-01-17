Сульшер - о лидерстве «МЮ» в АПЛ: Если поднимешься на Эверест и остановишься, то замерзнешь насмерть

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер порассуждал о лидерстве команды в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Наше лидерство - результат тяжелой работы, которую проделали все в этом клубе: персонал, игроки и болельщики. Было много трудностей, но мы смогли возглавить таблицу. Но если взойдешь на вершину Килиманджаро или Эвереста, а потом остановишься, что произойдет? Ты замерзнешь насмерть. Так что сейчас самое время двигаться дальше», - цитирует норвежца клубная пресс-служба.

Напомним, после 17 туров в активе «Манчестер Юнайтед» 36 очков. У «Ливерпуля» на три очка меньше. «Красные дьяволы» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, мерсисайдцы расположились на третьей позиции. На второй строчке находится «Лестер», набравший 35 очков в 18 играх.

Встреча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 17 января, и начнется в 19:30 мск.