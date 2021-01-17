Торрес стал тренером второй команды «Атлетико»

Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес возглавил вторую команду мадридцев.

Как сообщает Marca, 36-летний специалист приступил к своей работе с 13 января. Ранее испанец вернулся в систему команды в сентябре 2020 года, однако тренировал в академии «матрасников».

В данный момент экс-футболист сборной Испании продолжает проходить обязательную практику для получения категории «UEFA PRO».

Напомним, что Торрес завершил карьеру игрока в августе 2019 года. В составе «Атлетико» он провел 351 матч, забил 121 гол и отдал 16 ассистов.