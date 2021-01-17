ЦСКА опубликовал список игроков, полетевших на зимние сборы в Испанию

Стал известен список футболистов ЦСКА, которые примут участие в двух зимних сборах армейцев в рамках подготовки к оставшейся части сезона Российской Премьер-лиги.

Напомним, что вчера московская команда прошла медосмотр и отправилась в испанский Кампоамор. Сборы продлятся до 19 февраля.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков;

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников;