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17 января 15:00

ЦСКА опубликовал список игроков, полетевших на зимние сборы в Испанию

Ранее стало известно, что полузащитник команды Кристиян Бистрович пропустит сборы армейцев и может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Стал известен список футболистов ЦСКА, которые примут участие в двух зимних сборах армейцев в рамках подготовки к оставшейся части сезона Российской Премьер-лиги.

Напомним, что вчера московская команда прошла медосмотр и отправилась в испанский Кампоамор. Сборы продлятся до 19 февраля.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков;

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников;

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.

Нападающие: Адольфо Гайч, Федор Чалов, Илья Шкурин, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

После 19 туров Российской Премьер-лиги ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

источник: ПФК ЦСКА
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