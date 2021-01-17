ЦСКА сделал «Ницце» официальное предложение по Данило

«Армейцы» хотят арендовать бразильского хавбека до конца сезона-2020/21. В арендное соглашение будет включена опция необязательного выкупа. Кроме того, сама аренда 24-летнего полузащитника будет для ЦСКА платной. В случае положительного ответа «Ниццы», зарплата Данило в московском клубе составит 1,6 млн евро, сообщает Metaratings.ru.

Данило перешел в «Ниццу» из «Браги» летом 2018 года, сумма трансфера составила 10 млн евро. В настоящий момент Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 6,5 млн евро. В этом сезоне Данило провел за «Ниццу» пять матчей во всех турнирах.

ЦСКА после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. «Зенит», являющийся действующим чемпионом страны, располагается на первой строчке. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак».