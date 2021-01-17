Владелец «Валенсии» заинтересован в возвращении Хуана Маты в команду

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может вновь оказаться в «Валенсии», где он выступал в период с 2007-го по 2011 год.

Как сообщает La Razon, на подписании 32-летнего испанца настаивает лично владелец «летучих мышей» Питер Лим. Отметим, что сингапурский бизнесмен готов пойти на любые условия, чтобы вернуть хавбека в команду.

Контракт Маты с английским клубом истекает ближайшим летом. В общей сложности он провел за «манкунианцев» 265 матчей, забил 50 голов и отдал 47 ассистов.

В составе «Валенсии» полузащитник отыграл 174 встречи, отличившись 46 забитыми мячами и 52 результативными передачами.