Дубль Инсинье помог «Наполи» разгромить «Фиорентину»

В 18-м туре чемпионата Италии «Наполи» на своем поле обыграл «Фиорентину» с результатом 6:0.

В составе неаполитанцев дубль оформил Лоренцо Инсинье, открыв счет на 5-й минуте и реализовав пенальти на 72-й. Также авторами голов стали Диего Демме (36-я минута), Ирвинг Лосано (38-я), Петр Зелиньски (45-я) и Маттео Политано (89-я).

Набрав 34 очка в 17 матчах, «Наполи» поднялся на третье место.

«Фиорентина» опустилась на 14-е. У флорентийцев 18 очков после 18 игр.

23 января «Фиорентина» примет «Кротоне». 24 января «Наполи» сыграет в гостях с «Вероной».