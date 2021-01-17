«Ренн» в гостях одержал волевую победу над «Брестом»

Матч 20-го тура чемпионата Франции «Брест» – «Ренн» завершился с результатом 1:2.
Соперники обменялись голами в начале встречи. Франк Онора вывел хозяев вперед на 4-й минуте, а полузащитник гостей Бенжамен Бурижо восстановил равновесие на 7-й.
Волевую победу «Ренну» принес Клеман Гренье, реализовав на 77-й минуте пенальти, заработанный Адриеном Трюффером.
«Ренн» набрал 36 очков и занимает пятое место. У «Монако» столько же, но монегаски опережают команду Жюльена Стефана по разнице забитых и пропущенных мячей.
«Брест» с тремя поражениями в четырех последних встречах занимает 11-ю строчку таблицы, имея 26 очков.