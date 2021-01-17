Ничья с «Мазервеллом» прервала 15-матчевую победную серию «Рейнджерс»

В 24-м туре чемпионата Шотландии «Мазевелл» на своем поле сыграл вничью с «Рейнджерс» с результатом 1:1.

Форвард хозяев Девант Коул открыл счет на 21-й минуте. Гости из Глазго отыгрались на 72-й благодаря точному удару Седрика Иттена.

Ранее «Рейнджерс» одержали 15 побед подряд. Команда Стивена Джеррарда продолжает лидировать, не потерпев ни одного поражения в нынешнем сезоне и набрав 66 очков в 24 матчах.

«Селтик» занимает второе место, на 21 очко отставая от принципиального соперника. При этом стоит отметить, что «кельты» провели на три игры меньше.

«Мазервелл» занимает предпоследнее 11-е место с 19 очками и 11-матчевой безвыигрышной серией (пять ничьих и шесть поражений).