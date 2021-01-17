«Кальяри» арендовал у «Фиорентины» полузащитника Дункана

Пресс-служба «Кальяри» сообщил о том, что к команде присоединился центральный полузащитник «Фиорентины» Альфред Дункан.
Отмечается, что 27-летний ганец был арендован клубом из Сардинии до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
Полузащитник выступал за флорентийцев с января 2020 года. За «фиалок» он провел 18 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Ранее футболист защищал цвета «Интера», «Сассуоло», «Сампдории» и «Ливорно».
В составе сборной Ганы хавбек отыграл девять встреч.
Benvenuto in famiglia ✍🏿🤩#forzaCasteddu pic.twitter.com/CnwwLC2LPj— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 17, 2021
источник: ФК «Кальяри»