Пабло: Уверен, что «Локомотив» улучшит свое положение в таблице, пройдя сборы

Новичок «Локомотива» Пабло считает, что после зимних сборов «Локомотив» обязательно улучшит свое положение в весенней части чемпионата России.

«Прежде чем перейти в «Локомотив», я изучал его историю, – рассказал Пабло в интервью для YouTube-канала железнодорожников. – Команда с большими, огромными традициями. «Локомотив» всегда борется за самые высокие места в российском чемпионате.

Верю, что, как и любая большая и великая команда... Нам еще сборы предстоят. Пройдя сборы, уверен, улучшим свое положение в таблице. Вне всякого сомнения.

Говоря о конкуренции в команде – это абсолютно нормальная вещь. Даже хорошая для «Локомотива». Выиграет в конечном счете сама команда. Это очень хорошо для команды, чтобы выполнить основные задачи – выиграть чемпионат России и всегда играть в Лиге чемпионов.

Для меня это новый вызов в карьере. Я пришел в «Локомотив», чтобы отдать полностью всего себя. Готов буквально положить свою жизнь, чтобы «Локомотив» как можно скорее вернулся на те позиции, которые заслуживает».