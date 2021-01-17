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17 января 18:52
автор: Виктор Шарафудинов

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед»

Команда Жозе Моуринью поднялась на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

В 19-м туре чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» на своем поле проиграл лондонскому «Тоттенхэму» с результатом 1:3.

После первого тайма лондонцы вели 2:0. Серж Орье открыл счет на 5-й минуте, а на 40-й автором гола стал их капитан Гарри Кейн.

На 59-й форвард хозяев Дэвид Макголдрик отквитал один мяч, но Танги Ндомбеле, забив третий гол «шпор» обезопасил победу команды Жозе Моуринью.

«Тоттенхэм» поднялся на четвертое место, набрав 33 очка в 18 встречах. По дополнительным показателям лондонский клуб уступает «Ливерпулю», который провел на одну игру меньше.

«Шеффилд Юнайтед» находится на последней 20-й строчке таблицы, имея пять очков после 19 матчей.

27 января состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед». «Тоттенхэм» 28 января примет «Ливерпуль».

источник: «Советский спорт»
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