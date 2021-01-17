«Кротоне» разгромил «Беневенто» благодаря дубль Нванкво

Встреча 18-го тура чемпионата Италии «Кротоне» – «Беневенто» завершилась с результатом 4:1.

На четвертой минуте польский защитник гостей Камиль Глик направил мяч в свои ворота. Далее дубль оформил нигерийский нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво, поразив ворота команды Филиппо Индзаги на 29-й и 54-й минуте. На 65-й сербский хавбек Милош Вулич забил четвертый гол хозяев.

«Беневенто» отквитал один мяч на 82-й стараниями испанского форварда Яго Фальке.

«Кротоне» прервал серию из трех поражений, но по-прежнему занимает последнее 20-е место в серии А, набрав лишь 12 очков.

«Беневенто» находится на 11-й строчке таблицы, оставшись с 21 очком.