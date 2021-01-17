«Парма» на последней минуте упустила победу в выездной игре против «Сассуоло»

В 18-м туре чемпионата Италии «Сассуоло» и «Парма» сыграли вничью 1:1.
На 37-й минуте словацкий полузащитник Юрай Куцка вывел гостей вперед.
«Сассуоло» спасся от поражения на четвертой добавленной минуте второго тайма (90+4). Сербский полузащитник Филипп Джуричич реализовал пенальти, который заработал Джанмарко Феррари.
«Парма» прервала серию из пяти поражений, но по-прежнему находится в зоне вылета на предпоследнем 19-м месте. У желто-синих 13 очков.
«Сассуоло» занимает восьмую строчку таблицы, имея 30 очков.