«Бавария» обыграла «Фрайбург». Левандовски установил новый рекорд бундеслиги

В 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» на своем поле обыграла «Фрайбург» с результатом 2:1.

На седьмой минуте форвард мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счет после передачи Томаса Мюллера и установил новый рекорд бундеслиги. Поляк стал первым футболистом в истории турнира, забившим 21 гол в 16 стартовых турах.

На 62-й минуте гости отыгрались благодаря точному удару головой в исполнении Нильса Петерсена, однако Мюллер поразил ворота «Фрайбурга» на 74-й и принес «Баварии» победу. В эпизоде со вторым голом мюнхенцев автором голевой передачи стал Лерой Сане.

«Бавария» продолжает лидировать в бундеслиге, набрав 36 очков. У ближайшего преследователя «РБ Лейпциг» – 32 очка.

«Фрайбург», ранее одержавший пять побед подряд, занимает восьмое место. У команды Кристиана Штрайха 23 очка.