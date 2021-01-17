Во Франции объяснили, почему Рамос не перейдет в «ПСЖ»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не станет игроком «ПСЖ». Об этом сообщает Get French Football News.

Согласно источнику, между клубами существует джентльменское соглашение. В случае, если 34-летний футболист отправится в Париж, «сливочным» придется купить игрока «ПСЖ», однако, клуб не планирует идти на такой шаг и хочет заключить с испанцем новый договор.

Напомним, Рамос играет в «Реале» с 2005 года. Нынешнее соглашение игрока истекает 30 июня 2021 года.

Добавим, что в составе «бланкос» он провел 668 матчей и выиграл 22 трофея.