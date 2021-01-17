«Аякс» дома обыграл «Фейеноорд» и вновь стал единоличным лидером чемпионата Голландии

В 17-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» дома одержал победу над «Фейеноордом» с результатом 1:0.
Единственный мяч забил на 22-й минуте 18-летний полузащитник Райан Гравенберх после передачи Себастьяна Алле.
Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес вышел в стартовом составе «Аякса» и отыграл 72 минуты, уступив место на поле Эдсону Альваресу.
«Аякс» продолжает лидировать в эредивизи, набрав 41 очко в 17 матчах. У ближайшего преследователя «Витесса» 38 очков, а занимающего третью строчку таблицы ПСВ – 37.
«Фейеноорд» остался на четвертом месте. У роттердамского клуба, который ранее одержал три победы подряд, 35 очков.