«Лилль» одержал волевую победу над «Реймсом» и по набранным очкам догнал «ПСЖ» в борьбе за лидерство

В 20-м туре чемпионата Франции «Лилль» дома одержал волевую победу над «Реймсом» со счетом 2:1.
На 36-й минуте полузащитник сборной Косова Арбер Зенели вывел гостей вперед. Отыгрались хозяева на 48-й благодаря точному удару Жонатана Бамба, а компенсированное время автором победного гола «Лилля» стал канадский нападающий Джонатан Дэвид (90+1).
Команда Кристофа Гальте поднялась на второе место и по набранным очка догнала «Пари Сен-Жермен».
У обоих клубов по 42 очка после 20 встреч, но и тех, и других, сегодня вечером может обойти «Лион», если на своем поле обыграет «Метц». Эта игра начнется в 23:00 по московскому времени.
«Реймс», у которого 21 очко, занимает 15-е место.