«Айнтрахт» выиграл у «Шальке». Йович сделал дубль в первом матче после возвращения из «Реала»

В 16-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» на своем поле обыграл «Шальке» с результатом 3:1.

Португальский форвард хозяев Андре Силва открыл счет на 28-й, но уже на 29-й гости отыгрались благодаря точному удару 19-летнего американца Мэтью Хоппе.

Победу «Айнтрахту» принес дубль Луки Йовича, который вернулся в команду, проведя полтора года в мадридском «Реале». Сербский нападающий после передач своего соотечественника Филипа Костича поразил ворота Ральфа Ферманна на 72-й минуте и в компенсированное время второго тайма (90+1).

«Айнтрахт», одержав четвертую победу подряд, поднялся на седьмое место. У франкфуртцев теперь 26 очков, и они уступают «Вольфсбургу» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Шальке» вновь опустился на последнее 18-е место. У команды из Гельзенкирхена лишь семь очков.