Сульшер – о матче с «Ливерпулем»: Мы были ближе к победе, я разочарован

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий после матча с «Ливерпулем» (0:0) в 19-м туре АПЛ.

«Считаю, что «МЮ» был ближе к победе. У нас было много опасных моментов во втором тайме, но не буду скрывать, мы сыграли не очень хорошо. Я разочарован.

Что касается первого тайма, то моя команда не могла навязать свою игру. Больше всего расстраивает тот факт, что мои футболисты могут играть намного лучше», – цитирует специалиста ВВС.

Добавим, что после этой встречи «МЮ» упрочил лидерство в АПЛ, набрав 37 очков. У «красных» – третье место и 34 очка.

20 января «Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом», а «Ливерпуль» днем позже встретится с «Бернли».