Юрген Клопп: Нелегко объяснить, почему «Ливерпуль» не забивает

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал нулевую ничью в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Если бы мы выиграли, я бы подумал, что все отлично, – отметил Клопп в интервью для телеканала Sky Sports. – Мы не можем отрицать, что «Манчестер Юнайтед» создавал опасные моменты в течение 90 минут. Они находятся в хорошей форме.

Учитывая все, что было сказано перед игрой – они контратакуют, а мы прессингуем, – мои ребята сегодня сыграли хорошо.

В первом тайме мы отлично применяли контрпрессинг и неплохо играли в пас. Вот только забить не удалось, а голы – самое важное в футболе.

Во втором тайме игра была более открытой. У них было два отличных шанса, но Алиссон сделал два хороших сэйва.