Джан Пьеро Гасперини: Нулевая ничья с «Дженоа» – это случайный результат

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после домашнего матча чемпионата Италии против «Дженоа». Встреча завершилась вничью 0:0.

«У «Дженоа» были хорошие голевые моменты в первом тайме, но нужно оценивать все 90 минут, – рассказал Гасперини в послематчевом интервью для телеканала Sky Sport Italia. – Мы доминировали после перерыва, и нулевая ничья – это случайный результат.

Несмотря на то, что нам не удалось забить, мы сыграли хорошо. Мы отдали игре все силы и успешно останавливали их контратаки во втором тайме.

В таких матчах очень трудно открыть счет. Если бы нам удалось забить хотя бы раз, все сложилось бы иначе. В начале игры мы действительно действовали медленно, но затем у нас были голевые шансы».

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 66-й минуте вместо украинца Руслана Малиновского.