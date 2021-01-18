Марио Фернандес: Жена хочет получить паспорт РФ, она с гордостью будет считать себя россиянкой

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что его супруга Марьяна планирует подать документы на получение российского гражданства.

«Мы с женой оба хотим, чтобы она получила российский паспорт и тоже стала гражданкой нашей страны. Мы обсудили это внутри семьи. Узнаю у специалистов, имеем ли мы такое право прямо сейчас в связи с тем, что у меня он уже есть. Марьяна с такой же гордостью будет считать себя россиянкой, как я считаю себя россиянином», – заявил бразилец пресс-службе столичного клуба.

Напомним, Фернандес получил паспорт РФ в 2016 году. В 2018-м он помог национальной сборной дойти до четвертьфинала чемпионата мира, что случилось впервые в истории.

Добавим, что за всю карьеру в ЦСКА он провел 289 матчей и выиграл шесть трофеев, в том числе три титула РПЛ.