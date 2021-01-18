«Лион» уступил «Метцу» и потерпел первое поражение в чемпионате Франции с сентября 2020 года

В воскресенье, 17 января «Лион» уступил на домашней арене «Метцу» в матче 20-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 0:1. Автором забитого мяча стал Аарон Лейя Исека.
Таким образом, команда Руди Гарсии прервала серию без поражений в лиге 1, состояющую из 16 матчей.
После сегодняшней игры «львы» занимают третье место в чемпионате Франции, набрав 40 очков. У «Метца» – 28 очков и девятая позиция.
Добавим, что 24 января «Лион» отправится в гости к «Сент-Этьену», а команда Фредерика Антонетти примет в тот же день «Нант».
источник: «Советский спорт»