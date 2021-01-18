Кормье – о матче с «Торпедо»: Игра была не самая хорошая, у соперника было очень много моментов

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Испании окончен Эспаньол 0 Осасуна 2
Италия - Серия А окончен Олимпия Милан 102 Реджана 73
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Барыс 3 Амур 2
Кубок Испании окончен Малага 1 Гранада 2
Италия - Серия А окончен Наполи 6 Фиорентина 0
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Автомобилист 4 Авангард 1
Франция - Лига 1 окончен Брест 1 Ренн 2
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Трактор 4 Локомотив 0
Франция - Лига 1 окончен Страсбург 1 Сент-Этьен 0
Англия - Премьер-лига окончен Шеффилд Юнайтед 1 Тоттенхэм Хотспур 3
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Северсталь 1 Динамо Мн 2
Франция - Лига 1 окончен Нант 1 Ланс 1
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Нефтехимик 3 Динамо Р 2
Италия - Серия А окончен Кротоне 4 Беневенто 1
Германия - Бундеслига окончен Фрапорт Скайлайнерс 72 С.Оливер Баскетс 80
Франция - Лига 1 окончен Ницца 0 Бордо 3
Германия - Бундеслига окончен Бавария 85 Гамбург Тауэрс 71
Италия - Серия А окончен Кремона 80 Триест 101
Италия - Серия А окончен Сассуоло 1 Парма 1
Германия - Бундеслига окончен Ольденбург 87 Миттельдойчер 79
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Ак Барс 2 Торпедо 0
КХЛ - регулярный чемпионат окончен Динамо М 3 Сибирь 4
Германия - Бундеслига окончен Бавария 2 Фрайбург 1
Кубок Испании окончен Спортинг Хихон 0 Бетис 2
Кубок Испании окончен Навалькарнеро 3 Эйбар 1
КХЛ - регулярный чемпионат окончен ЦСКА 3 СКА 1
Франция - Лига 1 окончен Лилль 2 Реймс 1
Италия - Серия А окончен Канту 82 Виртус Болонья 91
Италия - Серия А окончен Бриндизи 77 Умана Рейер 89
Италия - Серия А окончен Бриндизи 77 Умана Рейер 89
18 января 01:23
автор: Артур Гичунцев

Кормье – о матче с «Торпедо»: Игра была не самая хорошая, у соперника было очень много моментов

Встреча прошла в Казани.

Форвард «Ак Барса» Патрис Кормье дал комментарий после победы над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы победили, в конце концов это главное, мы проводим матчи, чтобы их выигрывать. Но игра была не самая хорошая, у соперника было очень много моментов. Думаю, вы сами все видели, если бы не Адам , не уверен, что мы бы выиграли. Где-то нам и повезло, соперник не попадал в пустые ворота, выходя 2 в 1. Но «Торпедо» – хорошая команда, много мастеровитых игроков, надо отдать им должное за игру, они всегда хорошо действуют против нас.

Мы победили, будем двигаться дальше и готовиться к встрече с Ригой. Уверен, нам покажут много видео того, над чем нужно работать, разные недочеты», – цитирует игрока клубная пресс-служба.

источник: ХК «Ак Барс»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алина Загитова поделилась видео из сауныСборная России по гандболу вышла в основной этап ЧМГермания выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, сборная России - четвертаяФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсетиСтало известно о серьезной болезни ДзюбыСекс-символ мирового биатлона вернулась на подиум Кубка мира
Месси сорвался. Великий аргентинец проиграл Суперкубок и был удален за отмашку (видео)
"Барселона" дважды вела в счете в финале Суперкубка Испании благодаря голам Антуана Гризманна, но позволила "Атлетику" перевести игру в овертайм, в котором баски забили еще, а Лионель Месси схватил красную карточку.
С Акинфеевым будет работать тренер, дочка которого – крутая чемпионка. Ставка на красоту#5
Дмитрий Крамаренко отправился на первые зимние сборы ЦСКА в качестве нового тренера вратарей команды. А мы в традиционной рубрике представляем его дочь Лалу – трехкратную чемпинку мира по художественной гимнастике среди юниорок.
Свечников выбил сотню, Романов впервые победил, а у Белоруссии родилась «Легенда № 17». Обзор НХЛ (видео)
«Плеймейкер» рассказывает о матчах очередного игрового дня НХЛ, последовавших за подвигами Артемия Панарина, Павла Бучневича и Александра Георгиева в дерби Нью-Йорка.
Русские рейнджеры взорвали дерби Нью-Йорка: у Панарина и Бучневича по 2 гола, у Георгиева – сухарь (видео)
Во втором матче "Рейнджерс" и "Айлендерс" в стартовавшем сезоне НХЛ дубли Артемия Панарина и Павла Бучневича превратили в кошмар дебютный матч Ильи Сорокина.
Хабиб пока не вернулся, но шансы возросли. Глава UFC назвал условия
После переговоров с Даной Уайтом лучший боец в легком весе Хабиб Нурмагомедов не исключил возобновления карьеры. Но для этого надо выполнить ряд условий.
Кина не будет. Как «Спартак» и «Зенит» не договорились о матче в ОАЭ
Клубы из Москвы и Санкт-Петербурга снова спорят – теперь из-за товарищеской встречи в Дубае, которая не состоится.
Лундквиста оперировали пять часов. Одноклубник Овечкина может не вернуться в большой хоккей
Знаменитый голкипер Хенрик Лундквист, выступающий с этого сезона за "Вашингтон Кэпиталз", перенес открытую операцию на сердце.
«Ахмат» без ютуба, «Спартак» без Баду, «Зенит» без Дзюбы. Клубы РПЛ начинают сборы
«Плеймейкер» представляет обзор первых послеотпускных активностей клубов РПЛ.
Брянск проиграл в коронавирусный футбол. Минус 6 очков, 1,5 млн штрафа и пожизненный дисквал
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разобрался с нашумевшим делом в ФНЛ.
«Лацио» против «Ромы», ЦСКА против «Барселоны»… Топ-5 событий 15 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут интерес у болельщиков в предстоящие сутки.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика