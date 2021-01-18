Кормье – о матче с «Торпедо»: Игра была не самая хорошая, у соперника было очень много моментов

Форвард «Ак Барса» Патрис Кормье дал комментарий после победы над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы победили, в конце концов это главное, мы проводим матчи, чтобы их выигрывать. Но игра была не самая хорошая, у соперника было очень много моментов. Думаю, вы сами все видели, если бы не Адам , не уверен, что мы бы выиграли. Где-то нам и повезло, соперник не попадал в пустые ворота, выходя 2 в 1. Но «Торпедо» – хорошая команда, много мастеровитых игроков, надо отдать им должное за игру, они всегда хорошо действуют против нас.

Мы победили, будем двигаться дальше и готовиться к встрече с Ригой. Уверен, нам покажут много видео того, над чем нужно работать, разные недочеты», – цитирует игрока клубная пресс-служба.