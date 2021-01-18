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18 января 01:35
автор: Артур Гичунцев

«Атлетик» победил «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании

Встреча прошла в Севилье.

Футболисты «Атлетика» нанесли поражение игрокам «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

Основное время завершилось со счетом 2:2. У каталонцев дубль оформил Антуан Гризманн. У басков отличились Оскар де Маркос и Асьер Вильялибре. В дополнительное время ворота сине-гранатовых поразил Иньяки Уильямс.

Таким образом, «Атлетик» в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 1984 и 2015 годах.

Суперкубок Испании. Финал

«Барселона» – «Атлетик» – 2:3 (1:1, ДВ – 0:1)

Голы: 1:0 – 40 Гризманн, 1:1 – 42 Де Маркос, 2:1 – 77 Гризманн, 2:2 – 90 Вильялибре, 2:3 – 93 Уильямс.

«Барселона»: тер Стеген, Дест (Мингеса, 46), Араухо, Лангле (Тринкау, 105), Альба, де Йонг, Бускетс (Пуч, 97), Педри (Пьянич, 88), Дембеле (Брэйтуэйт, 88), Месси, Гризманн.

«Атлетик»: Унаи Симон, Баленсиага (Лекуэ, 83), Йерай Альварес, Мартинес (Нуньес, 95), Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 83), Дани Гарсия, Муниаин, Венседор (Весга, 81), Капа (Беренгер, 81), Уильямс (Морсильо, 105).

Предупреждения: Лангле (11), Дани Гарсия (67), Вильялибре (109), Морсильо (110), Альба (114).

Удаление: Месси (120).

источник: «Советский спорт»
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