«Атлетик» победил «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании

Футболисты «Атлетика» нанесли поражение игрокам «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

Основное время завершилось со счетом 2:2. У каталонцев дубль оформил Антуан Гризманн. У басков отличились Оскар де Маркос и Асьер Вильялибре. В дополнительное время ворота сине-гранатовых поразил Иньяки Уильямс.

Таким образом, «Атлетик» в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 1984 и 2015 годах.

Суперкубок Испании. Финал

«Барселона» – «Атлетик» – 2:3 (1:1, ДВ – 0:1)