«Атлетик» победил «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании

Футболисты «Атлетика» нанесли поражение игрокам «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.
Основное время завершилось со счетом 2:2. У каталонцев дубль оформил Антуан Гризманн. У басков отличились Оскар де Маркос и Асьер Вильялибре. В дополнительное время ворота сине-гранатовых поразил Иньяки Уильямс.
Таким образом, «Атлетик» в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка страны. Ранее команда побеждала в 1984 и 2015 годах.
Суперкубок Испании. Финал
«Барселона» – «Атлетик» – 2:3 (1:1, ДВ – 0:1)
Голы: 1:0 – 40 Гризманн, 1:1 – 42 Де Маркос, 2:1 – 77 Гризманн, 2:2 – 90 Вильялибре, 2:3 – 93 Уильямс.
«Барселона»: тер Стеген, Дест (Мингеса, 46), Араухо, Лангле (Тринкау, 105), Альба, де Йонг, Бускетс (Пуч, 97), Педри (Пьянич, 88), Дембеле (Брэйтуэйт, 88), Месси, Гризманн.
«Атлетик»: Унаи Симон, Баленсиага (Лекуэ, 83), Йерай Альварес, Мартинес (Нуньес, 95), Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 83), Дани Гарсия, Муниаин, Венседор (Весга, 81), Капа (Беренгер, 81), Уильямс (Морсильо, 105).
Предупреждения: Лангле (11), Дани Гарсия (67), Вильялибре (109), Морсильо (110), Альба (114).
Удаление: Месси (120).