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18 января 06:33
автор: Юрий Нечаев

Рональд Куман: Удаление Месси? Я понимаю Лео

Аргентинец получил первую красную карточку в матчах за «Барселону».

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал удаление Лионеля Месси в финале Суперкубка Испании против «Атлетика».

«По прошествии стольких лет он знает, когда он готов к игре, а когда нет. Я говорил с ним, и он сказал, что готов начать игру. Удаление? Я понимаю Месси. Я даже не представляю, сколько фолов было совершено на нем», - цитирует Кумана Marca.

Напомним, «Барселона» в дополнительное время проиграла «Атлетику» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3. На 120-й минуте Месси ударил по голове форварда Асьера Вильялибре. После видеопросмотра главный арбитр показал аргентинцу прямую красную карточку.

источник: Marca
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