Конте - после победы над «Ювентусом»: Футболисты «Интера» идеально следовали плану

Главный тренер «Интера» Антонио Конте не скрывал эмоций после победы над «Ювентусом» (2:0) в 19-м туре чемпионата Италии.

«Чтобы обыграть «Ювентус», который для всех итальянских клубов является ориентиром, мы должны были показать отличную игру. Мы сделали это сегодня вечером. Мы были правы в том, что, по нашему мнению, могло навредить «Ювентусу». Ребята идеально следовали плану, и я очень рад за них, потому что эти игры должны дать уверенность в себе, что мы на правильном пути.

Если сейчас люди думают, что мы фавориты за чемпионство, представьте, что было бы, если бы мы смогли поработать на трансферном рынке в августе. Мы были бы огромными фаворитами!» - цитирует специалиста Sky Sport Italia.

Напомним, «Интер» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0. В составе победителей по голу забили Артуро Видаль и Никола Барела.

Команда Конте набрала 40 очков и догнала лидирующий «Милан», который имеет одну игру в запасе. У туринцев 33 очка и пятая позиция.