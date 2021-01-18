Антуан Гризманн: «Барселона» очень плохо оборонялась в матче против «Атлетика»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после поражения от «Атлетика» (2:3) в финале Суперкубка Испании посетовал на плохую игру каталонцев в обороне.

«Мы облажались. Мы разозлены и расстроены. Когда проигрываешь в финале, испытываешь самые плохие чувства, которые только могут быть. Я думаю, что мы очень плохо оборонялись. Мы мало общались, а это очень важный момент. В ситуациях, когда теряется мяч, когда нужно ускоряться, кто-то должен кричать», - приводит слова француза Marca.

Напомним, «Барселона» в дополнительное время проиграла «Атлетику» в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3. В составе каталонцев оба мяча на свой счет записал Гризманн.

Сине-гранатовые не смогли выиграть первый трофей под руководством голландского тренера Рональда Кумана, который возглавил команду перед началом сезона.