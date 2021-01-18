Андреа Пирло: В матче против «Интера» «Ювентус» был робким, боялся атакующей игры соперника

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в 18-м туре чемпионата Италии.

«С самого начала у нас было неправильное отношение к матчу. Мы были робкими, боялись атакующей игры «Интера», поэтому в голове мы сосредоточились только на защите.

Это ужасное поражение, мы не могли сыграть хуже, но мы должны поднять голову. Наши амбиции остаются прежними. Это осечка против сильного соперника, такое случается, но меня разочаровывает отношение команды», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Напомним, «Интер» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0. В составе победителей по голу забили Артуро Видаль и Никола Барела.

Команда Антонио Конте набрала 40 очков и догнала лидирующий «Милан», который имеет одну игру в запасе. У туринцев 33 очка и пятая позиция.