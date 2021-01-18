Люк Шоу: «Ливерпуль» создал несколько моментов, но они не были настолько явными, как наши

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:0).

«В раздевалке все были немного расстроены. «Ливерпуль» больше владел мячом, но мы чувствовали, что можем победить. Они создали несколько моментов, которые были не настолько явными, как наши. Мы начали не очень хорошо, но потом нам удалось создать несколько хороших моментов», - приводит слова англичанина ВВС.

Напомним, матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 0:0.

«МЮ» набрал 37 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» опустился на четвертую позицию (34).

20 января «Манчестер» сыграет с «Фулхэмом», а 21-го числа действующий чемпион страны – с «Бернли».