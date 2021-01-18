Артуро Видаль: «Интер» доказал, что может побороться за победу в чемпионате Италии

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль после победы над «Ювентусом» в 18-м туре Серии А (2:0) выразил уверенность в том, что его команда сможет побороться за победу в чемпионате.

«Эта победа важна для меня и для команды. Это была очень сложная игра против лучшей команды Италии. Я рад, что забил свой первый гол за «Интер». Думаю, сегодня мы доказали, что можем побороться за Скудетто. Мы верим, что сможем пройти весь путь», - цитирует чилийца Sky Sport Italia.

Напомним, «Интер» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0. В составе победителей отличились Видаль и Никола Барела.

Команда Антонио Конте набрала 40 очков и догнала лидирующий «Милан», который имеет одну игру в запасе. У туринцев 33 очка и пятая позиция.

23 января «Интер» сыграет на выезде с «Удинезе», а «Ювентус» днем позже примет «Болонью».