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18 января 09:19
автор: Юрий Нечаев

Джорджо Кьеллини: «Интер» переиграл «Ювентус» на всех участках поля и заслужил победу

В турнирной таблице Серии А лидируют два миланских клуба.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает заслуженным поражение от «Интера» в 18-м туре чемпионата Италии (0:2).

«Вы можете провести всю необходимую подготовку, но нужно претворить это в жизнь. Мы не выиграли ни одной дуэли, «Интер» хотел выиграть больше и заслужил победу. Это удар для нас, но он не должен стать нокаутом. Нас переиграли на всех участках поля. Мы слишком медленно перемещали мяч, совершали много ошибок», - цитирует футболиста Sky Sport Italia.

Напомним, «Интер» обыграл «Ювентус» со счетом 2:0. В составе победителей отличились Артуро Видаль и Никола Барела.

Команда Антонио Конте набрала 40 очков и догнала лидирующий «Милан», который имеет одну игру в запасе. У туринцев 33 очка и пятая позиция.

23 января «Интер» сыграет на выезде с «Удинезе», а «Ювентус» днем позже примет «Болонью».

источник: Sky Sport Italia
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