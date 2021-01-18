Ротенберг поставил «Сочи» задачу выйти в Лигу Европы

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг поставил перед командой Владимира Федотова задачу пробиться в Лигу Европы.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», изначально сформулированная задача сохранить место в РПЛ уже неактуальна.

Эту информацию прокомментировал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко:

«Я бы не хотел ее подтверждать, потому что это будет громким заголовком. Гораздо важнее в текущей ситуации осознание у всех в клубе, что мы добились промежуточного четвертого места после 19 туров. Значит, мы идем правильным путем. Почему бы нам не продолжить им идти в оставшиеся 11 туров? Мы должны выходить на поле и выигрывать. Да, нужно сделать сверхусилие, но, думаю, вполне естественно, что развитие и прогресс, которые демонстрируют клуб, подразумевают, что мы хотели бы когда-нибудь попасть в Европу. Ни один клуб РПЛ не отказался бы попасть в Лигу Европы».

В следующем сезоне две лучшие команды РПЛ выступят в Лиге чемпионов, а в Лигу Европы попадет обладатель Кубка России. Команды, которые займут третье и четвертое места, выступят в новом турнире УЕФА Лиге конференций.