Бывший защитник «Ювентуса» Бенатиа продолжит карьеру в «Парме»

Экс-игрок «Ромы», «Баварии» и «Ювентуса» Мехди Бенатиа принял решение вернуться в Европу.

Как сообщает в твиттере итальянский журналист Николо Скира, 33-летний марокканец уже согласовал контракт с «Пармой».

В ближайшее время Бенатиа заключит с желто-синими соглашение до конца нынешнего сезона и останется в команде еще на один сезон, если «Парма» сохранит место в серии А.

В прошлом Мехди сыграл 153 матча в итальянском чемпионате, забив 14 голов и сделал одну результативную передачу. В серии А он выступал за «Удинезе», «Рому» и «Ювентус». В январе 2019 года туринский клуб продал марокканца в катарский «Аль-Духаиль» за 8 миллионов евро.

После 18 туров «Парма» занимает предпоследнее 19-е место, набрав 13 очков.

#Parma scatenato: dopo Conti fatta anche per Mehdi #Benatia. Contratto fino a giugno con rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di salvezza. Il centrale lascia l’#AlDuhail e torna in Italia. #calciomercato