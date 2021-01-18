Ляказетт может перейти из «Арсенала» в «Атлетико»

Испанская газета AS сообщает, что 29-летний нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в «Атлетико».

Мадридский клуб уже интересовался французом в прошлом году, но в итоге вышел из переговоров с «канониров» после того, как удалось договориться о переходе уругвайца Луиса Суареса из «Барселоны». Теперь же «матрасники» ищут нового нападающего после того, как команду покинул Диего Коста.

Британская The Daily Mail сообщает о том, что Ляказетт не может найти общего языка с нынешним главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, а потому лондонцы заинтересованы в продаже футболиста.

В нынешнем сезоне француз забил девять голов и сделал одну результативную передачу в 21 матче за «Арсенал».