Педро Роша: Очень рад вернуться в «Спартак», увидеть старых товарищей (видео)

Нападающий «Спартака» Педро Роша, вернувшийся в команду из аренды, поделился первыми впечатлениями и рассказал о знакомстве с Доменико Тедеско.

«Пока все идет хорошо, очень рад вернуться, увидеть старых товарищей. Надеюсь, сбор для нас пройдет хорошо.

В Бразилии, я готовился. Знал, что сборы будут непростые и подошел к ним во всеоружии.

Когда уходил в аренду было много бразильцев, сегодня есть Айртон, Мозес, который говорит на испанском. Есть Ларссон, с которым можно найти общий язык. По правде сказать, я хочу уделять больше внимания изучению русского языка.

Знакомство с тренером прошло хорошо. Несколько раз пообщались, очень приятные впечатления. Надеюсь, что дальше отношения будут только налаживаться.