Йоррит Хендрикс: «Спартак» - это крупнейший российский клуб с самой большой армией болельщиков

Новобранец «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал о том, как прошел его первый день на сборах с новой командой.

«У меня был отличный первый день. Я хорошо поработал в зале перед тренировкой. Здорово быть на поле со всеми парнями. Я познакомился с ними лично и узнал их поближе.

Я уже знаю много про «Спартак». Это крупнейший российский клуб, у которого самая большая армия болельщиков, отличный стадион. Знаю, что за клуб играл Квинси Промес — команда была чемпионом, играла в Лиге чемпионов.

Встреча с Тедеско прошла хорошо. Мы виделись в отеле перед моим медосмотром, пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в «Спартак» и что вместе мы добьемся многого», - рассказал полузащитник в интервью пресс-службе клуба.