Полузащитник Карп покидает «Уфу»

Деньги решают всё? Почему не только «Зенит», но и «Барса» с «Юве» должны выиграть свои чемпионаты

«Плеймейкер» провел финансовый аудит пяти ведущих европейских чемпионатов и Российской Премьер-Лиги за последние пять сезонов, чтобы выявить зависимость турнирных результатов команд от трансферных цен их футболистов.