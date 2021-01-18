Полузащитник Карп покидает «Уфу»

Полузащитник Кэтэлин Карп принял решение покинуть «Уфу».
Пресс-служба клуба сообщает, что футболист воспользовался опцией в контракте и разорвал трудовой договор.
Кэтэлин Карп покидает ФК «Уфа» 🐟— ФК УФА (@UfaFc) January 18, 2021
Полузащитник воспользовался опцией в контракте и разорвал трудовой договор с клубом.
Благодарим Кэтэлина за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры! 🤝https://t.co/Qr3qAfzKui pic.twitter.com/hirgZu9iB7
Напомним, Карп перешел в «Уфу» в январе 2017 года. Всего за клуб из столицы Башкортостана 27-летний полузащитник провел 90 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.