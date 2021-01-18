РПЛ могут сократить до 12 команд. Есть два варианта проведения чемпионата

В будущем количество команд, выступающих в Российской премьер-лиге, может быть сокращено до 12.

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», существуют два проекта проведения соревнований.

Вариант 1. Сначала регулярный чемпионат для 12 команд в 2 круга – то есть 22 игровых дня. Далее, во второй части сезона, команды делятся на 2 группы по 6 команд, они играют в 2 круга — 10 игровых дней. Первая группа определяет участников еврокубков, вторая — тех, кто будет бороться за сохранение места в РПЛ. Этот вариант охарактеризован составителями проекта документа как «позволяющий гарантированно максимизировать количество высококонкурентных матчей в рамках предельно допустимого количества игровых дней». Всего при этом варианте – 32 игровых дня.

Вариант 2. «12 + плей-офф». Сначала регулярный чемпионат для 12 команд в 2 круга – 22 игровых дня. По итогам первой части сезона определяется, в каком соревновании продолжит участие команда. После первой части участники делятся на 2 турнира плей-офф: в первом принимают участие 8 команд, занявших на первом этапе места с 1 по 8: они в плей-офф навылет определяют чемпиона и участников еврокубков.

Нижние 4 команды (то есть занявшие на первом этапе регулярного чемпионата места с 9-го по 12-е) обьединяются с 4 лучшими командами из нижнего дивизиона для борьбы за право участия в следующем сезоне РПЛ.