Хосеп Гвардиола: В матче против «Кристал Пэлас» нужно было проявить терпение

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:0) в 19-м туре чемпионата Англии.

«Нам нужно было проявить терпение, потому что «Пэлас» очень хорошо оборонялся. Это важная победа.

Если есть один игрок, которым я больше всего доволен, так это Джон Стоунс. Он играет, потому что он этого заслуживает», - цитирует испанского специалиста Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» разгромил »Кристал Пэлас» со счетом 4:0. Дубль в составе победителей оформил центральный защитник Джон Стоунс, по разу отличились Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.

«Сити» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 17 матчах 35 очков. При этом по потерянным очкам «горожане» опережают лидирующий «Манчестер Юнайтед», в активе которого 37 очков после 18 игр.